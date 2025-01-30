фото: ГСЧС

Число погибших в результате российского дронового удара по многоэтажке в Сумах возросло до семи. Аварийно-спасательные работы продолжаются

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Спасатели деблокировали тело еще одного человека", – говорится в сообщении.

Также известно о 13 пострадавших в результате вражеской атаки. Среди раненых – ребенок.

Напомним, в Сумах в ночь на 31 января российский беспилотник попал в многоэтажку . Ранее сообщалось о шести погибших в результате обстрела.

Известно, что в результате удара дрона разрушений получили две многоэтажки. Повреждены по меньшей мере 23 автомобиля.