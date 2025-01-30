19:21  29 января
Во Львове выпекли круассан весом почти 6 килограммов
19:14  29 января
Дезертир из Харькова организовал незаконный канал выезда в Европу
19:40  29 января
В Финляндии разработали новый беспилотник для Украины
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 09:13

Россияне убили одного гражданского в Донецкой области, еще четырех - ранили

30 января 2025, 09:13
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративный
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области российские кафиры за сутки убили одного гражданского, еще четырех наших соотечественников ранили

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил на своей странице в социальной сети, передает RegioNews.

"За 29 января россияне убили 1 жителя Донбасса – в Северске. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, всего с начала вторжения российские военные убили в регионе по меньшей мере 2942 человека, еще не менее 6632 ранили. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Херсоне из-за российских обстрелов 30 января ранены две женщины. Одной из женщин ампутировали руку.

Как сообщалось, в Днепропетровской области в результате российской атаки было уничтожено учебное заведение. Также пострадали частные дома, предприятие и энергетическая инфраструктура.

Донецкая область обстрелы война смерть пострадавшие
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
30 января 2025, 07:29
Ночью россияне запустили по Украине более 50 "шахедов": как отработала ПВО
29 января 2025, 12:15
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
СБУ задержала депутата Полтавского облсовета Олега Дядика
30 января 2025, 10:22
Стало известно, во сколько Украине обходится один день войны
30 января 2025, 10:17
В Одесской области в результате российской атаки повреждены частные дома и больница
30 января 2025, 09:55
Удар по многоэтажке в Сумах: начато расследование
30 января 2025, 09:54
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
30 января 2025, 09:38
Карта боевых действий в Украине: за сутки 158 столкновений
30 января 2025, 09:33
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация на 30 января
30 января 2025, 09:15
В Херсоне из-за утренних российских обстрелов ранены две женщины
30 января 2025, 08:59
На Днепропетровщине в результате российской атаки уничтожено учебное заведение
30 января 2025, 08:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »