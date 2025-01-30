Россияне убили одного гражданского в Донецкой области, еще четырех - ранили

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В Донецкой области российские кафиры за сутки убили одного гражданского, еще четырех наших соотечественников ранили

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил на своей странице в социальной сети, передает RegioNews.

"За 29 января россияне убили 1 жителя Донбасса – в Северске. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", – говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, всего с начала вторжения российские военные убили в регионе по меньшей мере 2942 человека, еще не менее 6632 ранили. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в Херсоне из-за российских обстрелов 30 января ранены две женщины. Одной из женщин ампутировали руку.

Как сообщалось, в Днепропетровской области в результате российской атаки было уничтожено учебное заведение. Также пострадали частные дома, предприятие и энергетическая инфраструктура.