В Сумской области украинские дроны взяли в плен российского оккупанта

фото: ГПСУ

На Сумском направлении, вблизи границы с РФ, аэроразведчики-пограничники пленили с помощью дронов российского оккупанта

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Защитники обнаружили и разбили скопление пехоты врага. По российским штурмовикам отработали ударными БпЛА.

"В результате огневого поражения вражеская пехота отступила, а один из оккупантов отстал. Пограничники с помощью дронов окружили зайду и не оставили ему выбора — кроме сдаться", — говорится в сообщении.

Беспилотники сопровождали пленника в позиции Сил обороны. После этого оккупанта передали компетентным органам.

Ранее сообщалось, что в плен к бойцам 12-й бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов.