ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов, уничтожили 12 ББМ и более 60 артсистем россиян
За прошедшие сутки, 22 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 340 российских захватчиков, более 60 артсистем и 12 боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 825 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 825 320 (+1 340) человек,
- танков ‒ 9 850 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 497 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 22 256 (+62) ед,
- РСЗО / MLRS – 1 262 ед,
- средств ПВО – 1 050 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 111 (+72) ед,
- крылатые ракеты 3 051 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки – 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 905 (+68) ед,
- специальной техники – 3 714 (+3) ед.
Напомним, в ночь на 23 января российская армия атаковала Украину 92-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 27 БпЛА — локационно потеряны.
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