В "Азове" показали видео допроса пленного эскимоса
В плен к бойцам 12 бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов
Бригада опубликовала видео допроса пленника, передает RegioNews.
Военнослужащий оккупационной армии был взят в плен на Торецком направлении фронта.
Мужчина пожаловался на пренебрежительное отношение к коренным народам со стороны коллег в российской армии.
Напомним, 15 января состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В рамках обмена были уволены 25 украинцев.
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