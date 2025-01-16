В "Азове" показали видео допроса пленного эскимоса

скриншот с видео

В плен к бойцам 12 бригады спецназначения "Азов" попал российский военный - представитель народа эскимосов

Бригада опубликовала видео допроса пленника, передает RegioNews.

Военнослужащий оккупационной армии был взят в плен на Торецком направлении фронта.

Мужчина пожаловался на пренебрежительное отношение к коренным народам со стороны коллег в российской армии.

Напомним, 15 января состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В рамках обмена были уволены 25 украинцев.