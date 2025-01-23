На Сумщині українські дрони взяли в полон російського окупанта

фото: ДПСУ

На Сумському напрямку, поблизу кордону з РФ, аеророзвідники-прикордонники полонили за допомогою дрона російського окупанта

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники виявили та розбили скупчення піхоти ворога. По російським штурмовикам відпрацювали ударними БпЛА.

"В результаті вогневого ураження ворожа піхота відступила, а один із окупантів відстав. Прикордонники за допомогою дронів оточили зайду та не лишили йому вибору — окрім здатись", — йдеться у повідомленні.

Безпілотники супроводили полоненого до позицій Сил оборони. Після цього окупанта передали компетентним органам.

Раніше повідомлялося, що в полон до бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військовий — представник народу ескімосів.