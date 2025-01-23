В Донецкой области российские военные расстреляли шестерых украинских военнопленных

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Во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых военнослужащих ВСУ и в дальнейшем расстреляли

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и классифицируется как тяжкое международное преступление", – подчеркнули в прокуратуре.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, оккупанты собственноручно зафиксировали собственное преступление на видео. Запись обрывается, когда на земле лежит седьмой боец, его судьба неизвестна.

Расстрел каждого из пленных проходил на виду у других собратьев. При этом оккупанты приказывали им "лежать и закрыть рот", а "оператор" преступления озвучил "Один – мой", а потом видно, как он выпустил ряд шаров в спину одному из военных.

"Российская армия никогда не славилась достойным обращением с военнопленными и вот в очередной раз демонстрирует свою беспомощность и преступность. В очередной раз посылаю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован", – подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в начале января возле села Времовка Донецкой области россияне расстреляли двух безоружных украинских военнослужащих, захваченных в плен. Правоохранители начали расследование.