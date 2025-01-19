На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила колонну российской техники
На Сумском направлении бойцы бригады Гвардии Наступления "Стальная Граница" обнаружили движение колонны вражеской техники. Захватчики под покровом ночи передвигались по полевой дороге. Колонну сожгли
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Несколько точных выстрелов из РСЗО RAK превратили планы захватчиков в обломки. В результате – полностью уничтожена вражеская БМП и квадроцикл. Предварительно, 4 оккупанта – ликвидированы. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним, на Сумском направлении бойцы бригады "Стальная Граница" уничтожили редкий российский путепрокладчик, бульдозер на артиллерийском тягаче - БАТ-2.
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