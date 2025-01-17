В Сумской области пограничники уничтожили редкий российский путепрокладчик БАТ-2

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что БАТ-2 применяется для прокладки путей через завалы, обустройства инженерных сооружений, а также для буксировки тяжелой техники.

"Расчет БпЛА обнаружил российский БАТ-2 и, не теряя времени, уничтожил его с помощью FPV-дрона. Эта редкая машина, изготовленная в малой серии, важна для оккупантов, поэтому ее потеря станет для них серьезной проблемой", – говорится в сообщении.

Напомним, на одном из участков ведения активных боевых действий Силы обороны разбили колонну вражеской техники, которая двигалась в направлении Украины.