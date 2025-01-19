Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 19 января
За прошедшие сутки, 18 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 580 российских захватчиков, 15 артсистем и 18 боевых бронированных машин Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 818 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 818 740 (+1 580) человек,
- танков ‒ 9 811 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 412 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 22 055 (+15) ед,
- РСЗО – 1 262 ед,
- средства ПВО – 1 046 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 615 (+36) ед,
- крылатые ракеты 3 051 (+2) ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 401 (+76) ед,
- специальной техники – 3 700 (+1) ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 января российские войска выпустили по Украине 61 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 43 вражеских дрона, еще 15 — локационно потеряны.
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