В Сумской области обезвредили боевую часть авиационной ракеты Х-101
Сбитую силами обороны Украины вражеская ракета нашли на днях недалеко от одного из сел в Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
При падении российская крылатая ракета Х-101 не взорвалась. Эта ракета класса "воздух – земля" весит 2200 килограмм и имеет мощную боевую часть весом 400 килограмм.
Взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты и вывезли ее подальше от домов для уничтожения.
Напомним, 13 января в Сумской области взрывотехники уничтожили боевую часть "шахеда" и изъяли остатки авиаракеты.
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
На Житомирщине многодетную мать будут судить за смерть новорожденной дочери
18 января 2025, 06:15В Чернигове задержали злоумышленников, которые годами травили людей с инвалидностью ради квартир
18 января 2025, 01:05В Житомирской области судили мужчину, который принял вручение повестки за шутку
18 января 2025, 00:24На Буковине будут судить правоохранителя, который на лодках переправлял уклонистов через Прут
17 января 2025, 23:30Воздушные силы показали, как уничтожили 20 российских крылатых ракет
17 января 2025, 22:45В Кривом Роге задержали 14-летних подростков, которые подожгли автомобиль военного
17 января 2025, 22:20Смертельный пожар на Черниговщине: в жилом доме сгорел человек
17 января 2025, 21:50Во Львове госпитализировали троих детей, которые сделали взрывчатку по инструкции в TikTok
17 января 2025, 21:20В Сумской области пограничники уничтожили редкий российский путепрокладчик БАТ-2
17 января 2025, 20:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »