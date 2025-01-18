В Сумской области обезвредили боевую часть авиационной ракеты Х-101

10 января 2025

Какие изменения ждут украинцев в 2025 году

2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...