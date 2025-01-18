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18 января 2025, 09:24

В Сумской области обезвредили боевую часть авиационной ракеты Х-101

18 января 2025, 09:24
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фото: полиция
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Сбитую силами обороны Украины вражеская ракета нашли на днях недалеко от одного из сел в Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

При падении российская крылатая ракета Х-101 не взорвалась. Эта ракета класса "воздух – земля" весит 2200 килограмм и имеет мощную боевую часть весом 400 килограмм.

Взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты и вывезли ее подальше от домов для уничтожения.

Напомним, 13 января в Сумской области взрывотехники уничтожили боевую часть "шахеда" и изъяли остатки авиаракеты.

война обстрелы Сумская область ракета взрывотехники
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