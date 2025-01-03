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В Сумах в ТЦК военный избил мужчину: он скончался в больнице
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03 января 2025, 13:40

В Сумах в ТЦК военный избил мужчину: он скончался в больнице

03 января 2025, 13:40
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иллюстративная фото: Facebook
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На территории Сумского городского ТЦК и СП военнослужащий избил 40-летнего местного жителя. От полученных травм тот скончался в больнице

Происшествие прокомментировали в полиции Сумщины и Сумском областном ТЦК, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 декабря. Военнослужащий избил 40-летнего местного жителя Евгения Криводуба. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В ТЦК заявляют, что оба участника конфликта не принадлежали к их личному составу. В полиции сообщили, что конфликт возник внезапно, а военнослужащий "не сдержал гнева" и нанес Евгению телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 119 УК ("убийство по неосторожности”). Подозреваемый признал свою вину и находится под следствием.

По словам родных погибшего, мужчина перед инцидентом сообщил гражданской жене, что его задержали в ТЦК для мобилизации и уже провели медкомиссию. На следующий день родным сообщили, что Евгений якобы выпил пол литра водки, после чего ему стало плохо и его доставили в больницу. Впоследствии жена обнаружила Евгения в областной больнице с тяжелыми травмами, где после операции он находился в коме. Утром 31 декабря мужчина умер.

Родственники Евгения выражают сомнения в официальной версии событий, предполагая, что к травмам могли быть причастны другие лица.

Следствие продолжается, ТЦК предоставил правоохранителям записи с камер наблюдения.

Напомним, ранее на одном из блокпостов в Киевской области водитель наехал на работника ТЦК после того, как отказался предоставить документы на проверку. Сотрудник ТЦК в ответ на такие действия водителя разбил кулаком лобовое стекло автомобиля.

полиция конфликт Сумская область Избиение ТЦК погибший
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