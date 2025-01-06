В Сумской области мужчина из-за ревности зарезал жену и совершил суицид

Фото: пресс-служба полиции Сумской области

В Глуховском районе Сумской области 22-летний мужчина во время ссоры нанес смертельные ножевые ранения своей 18-летней жене, после чего совершил самоубийство

Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области, передает RegioNews .

В ходе первого этапа расследования правоохранители выяснили, что молодая пара проводила вечер за употреблением спиртных напитков. Во время застолья между супругами разразился спор из-за ревности, которая привела к трагическому финалу.

По информации полиции, в ходе конфликта мужчина схватил нож и нанес смертельные удары своей жене. После совершенного нападающий лишил себя жизни.

"По данному факту начаты уголовные производства по части 1 статьи 115 УК Украины. Для установления всех обстоятельств инцидента назначен ряд экспертиз. Полиция проводит детальное расследование, чтобы полностью восстановить хронологию событий", – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Чубинцы Белоцерковского района мужчина поссорился со своей сожительницей и ударил ее по голове , от чего женщина скончалась.

Перед этим сообщалось, что в Харькове 22-летний парень приговорен к пожизненному заключению за убийство четырех человек , среди них — его 10-летняя сестра. Трех жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто.