В Днепропетровской области отец забил до смерти своего трехлетнего сына

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 33-летний житель г. Пятихатки нанес ребенку не менее 10 ударов рукой и палкой. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области 18-летний парень нанес смертельный удар своей двухмесячной дочери. Таким образом он пытался "успокоить" ребенка из-за его плача.