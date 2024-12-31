В Днепропетровской области отец забил до смерти своего трехлетнего сына
Правоохранители задержали мужчину, который нанес своему 3-летнему сыну тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть ребенка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.
Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 33-летний житель г. Пятихатки нанес ребенку не менее 10 ударов рукой и палкой. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.
Напомним, ранее в Киевской области 18-летний парень нанес смертельный удар своей двухмесячной дочери. Таким образом он пытался "успокоить" ребенка из-за его плача.
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