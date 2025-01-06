В Харьковской области 17-летний парень задушил своего отчима

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В Харьковской области правоохранители сообщили 17-летнему парню о подозрении в убийстве своего 54-летнего отчима

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Муравлинка в ночь на 5 января. Правоохранители выяснили, что той ночью между погибшим и его 17-летним пасынком возникла ссора, во время которой парень задушил ногами отчима.

Полицейские задержали парня на месте происшествия, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Суд избрал подозреваемому в убийстве 17-летнему парню меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Чубинцы в Киевской области мужчина поссорился со своей сожительницей и ударил ее по голове, от чего женщина умерла.