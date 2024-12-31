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31 декабря 2024, 17:07

Суд в Чернигове вынес приговор офицеру ГУР и его подельникам за убийство семьи с ребенком

31 декабря 2024, 17:07
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фото: Общественное
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Суд в Черниговской области избрал наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества трем обвиняемым в расстреле семьи из Киева в мае 2023 года. Один из преступников – военнослужащий ГУР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Соответствующее решение вынес Деснянский районный суд Чернигова.

По данным следствия, организатором убийства был 23-летний офицер Главного управления разведки. Жертвами стала семья Череваней, пропавших 14 мая 2023 года. Речь идет о Николае и Виктории Череванях, а также их четырехлетнем сыне Богдане. Семья приехала на Черниговщину из Киева, чтобы купить новый автомобиль и продать свой.

Через некоторое время всех троих нашли зарытыми в яме в лесополосе недалеко от села Садовое вблизи Мены. Выяснилось, что семью расстреляли в собственном авто, а автомобиль злоумышленники оттащили и сожгли. Также следователи выяснили, что у убитого забрали около шести тысяч долларов.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин и женщина. Сначала так называемый организатор говорил, что хотел наказать Николая Череваня, потому что он якобы обманывал военных. Однако впоследствии мужчина стал отрицать свою вину.

22-летняя женщина, которая тоже предстала перед судом, была за рулем машины, которой троица ехала на встречу с Николаем Череванем. Это была машина ее отца. Она утверждает, что не сразу поняла, что ее знакомый задавал убить трех человек. Также женщина заявляет, что отговаривала его от совершения преступления.

Третий обвиняемый, 28-летний мужчина, заявил, что тоже не знал о планах товарища. Он заявил, что в день убийства находился под действием наркотиков, поэтому он просто выполнял то, что ему говорили. В частности, он признался, что по указанию товарища рыл яму для тел убитых и буксировал их машину.

Суд вынес всем трем обвиняемым одинаковые приговоры – пожизненное лишение свободы. Организатор преступления также был лишен военного звания старшего лейтенанта. Кроме того, они должны выплатить средства родителям Николая Череваня - 15 миллионов гривен морального ущерба и почти 695 тысяч гривен имущественного ущерба.

Защитники осужденных заявили, что будут обжаловать приговор суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области будут судить 45-летнего мужчину за убийство своей сожительницы и ее матери.

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