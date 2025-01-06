14:22  06 січня
У горах на Закарпатті відшукали тіло загиблого туриста
09:26  06 січня
У Києві невідомий намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності
13:31  06 січня
На Закарпатті поліцейський на Tesla потрапив у аварію: одна людина загинула
UA | RU
UA | RU
06 січня 2025, 13:30

На Сумщині чоловік через ревнощі зарізав дружину та скоїв суїцид

06 січня 2025, 13:30
Читайте также на русском языке
Фото: прес-служба поліції Сумської області
Читайте также
на русском языке

В Глухівському районі Сумської області 22-річний чоловік під час сварки завдав смертельних ножових поранень своїй 18-річній дружині, після чого вчинив самогубство

Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області, передає RegioNews.

В ході першого етапу розслідування правоохоронці з'ясували, що молода пара проводила вечір за вживанням спиртних напоїв. Під час застілля між подружжям спалахнула суперечка через ревнощі, яка привела до трагічного фіналу.

За інформацією поліції, в ході конфлікту чоловік схопив ножа і завдав смертельних ударів своїй дружині. Після скоєного нападник позбавив себе життя.

"За даним фактом розпочато кримінальні провадження за частини 1 статті 115 КК України. Для встановлення всіх обставин інциденту призначено низку експертиз. Поліція проводить детальне розслідування, аби повністю відновити хронологію подій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в селі Чубинці Білоцерківського району чоловік посварився зі своєю співмешканкою та вдарив її по голові, від чого жінка померла.

Перед цим повідомлялося, що у Харкові 22-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей, серед них — його 10-річна сестра. Трьох жертв зловмисник зарізав, ще одну людину він збив на смерть на "зебрі", коли намагався втекти на викраденому авто.

Сумська область убивство самоубивство поліція
На Харківщині 17-річний хлопець задушив свого вітчима
06 січня 2025, 04:26
Суд у Чернігові виніс вирок офіцеру ГУР та його спільникам за вбивство сім'ї з дитиною
31 грудня 2024, 17:07
На Дніпропетровщині батько забив до смерті свого трирічного сина
31 грудня 2024, 12:37
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
На Закарпатті авто злетіло в річку: загинула жінка, її тіло віднесло по течії
06 січня 2025, 14:53
На Полтавщині внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура
06 січня 2025, 14:40
6 років за "Малороссію": у Львові судили прихильника РФ
06 січня 2025, 14:37
На Донеччині росіяни стратили 3 військовополонених ЗСУ, — DeepState
06 січня 2025, 14:30
У горах на Закарпатті відшукали тіло загиблого туриста
06 січня 2025, 14:22
Командира тероборони, який змусив бійців будувати йому маєток на Одещині, відправили під суд
06 січня 2025, 14:12
Розвідники показали, як знищують "Сичами" техніку та піхоту росіян
06 січня 2025, 14:10
Росіяни обстріляли з "Торнадо" район на Харківщині: пошкоджені будинки та енергомережі
06 січня 2025, 13:54
На Закарпатті поліцейський на Tesla потрапив у аварію: одна людина загинула
06 січня 2025, 13:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »