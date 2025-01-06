На Сумщині чоловік через ревнощі зарізав дружину та скоїв суїцид

Фото: прес-служба поліції Сумської області

В Глухівському районі Сумської області 22-річний чоловік під час сварки завдав смертельних ножових поранень своїй 18-річній дружині, після чого вчинив самогубство

Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області, передає RegioNews.

В ході першого етапу розслідування правоохоронці з'ясували, що молода пара проводила вечір за вживанням спиртних напоїв. Під час застілля між подружжям спалахнула суперечка через ревнощі, яка привела до трагічного фіналу.

За інформацією поліції, в ході конфлікту чоловік схопив ножа і завдав смертельних ударів своїй дружині. Після скоєного нападник позбавив себе життя.

"За даним фактом розпочато кримінальні провадження за частини 1 статті 115 КК України. Для встановлення всіх обставин інциденту призначено низку експертиз. Поліція проводить детальне розслідування, аби повністю відновити хронологію подій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в селі Чубинці Білоцерківського району чоловік посварився зі своєю співмешканкою та вдарив її по голові, від чого жінка померла.

Перед цим повідомлялося, що у Харкові 22-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей, серед них — його 10-річна сестра. Трьох жертв зловмисник зарізав, ще одну людину він збив на смерть на "зебрі", коли намагався втекти на викраденому авто.