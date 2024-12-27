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27 декабря 2024, 01:17

Забил палкой: в Киевской области мужчина убил свою сожительницу

27 декабря 2024, 01:17
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фото: полиция
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В селе Чубинцы Белоцерковского района мужчина поссорился со своей сожительницей и ударил ее по голове, от чего женщина скончалась

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

О происшествии в полицию сообщили соседи. Ночью между пожилой женщиной и ее нетрезвым сожителем возник конфликт. Неожиданно мужчина взял деревянную палку и ударил ею по голове женщины. К сожалению, травма оказалась смертельной, женщина скончалась на месте.

Правоохранители задержали обидчика и заключили под стражу.

Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них его 10-летняя сестра. Трех жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто.

Киевская область убийство Избиение подозрение задержание
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