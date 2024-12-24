Молодчик из Харькова, убивший свою 10-летнюю сестру, мать и дедушку, получил пожизненное

фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них — его 10-летняя сестра. Троих жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Приговор вынес Киевский районный суд города Харькова. Преступнику инкриминировали несколько правонарушений, в том числе:

незаконченное покушение на умышленное убийство;

убийство трех человек;

незаконное завладение транспортным средством с применением насилия;

нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Трагические происшествия начались 14 июля 2023 года. Так, находясь в квартире по улице Валентиновской, обвиняемый во время вечеринки напал с ножом на одного из своих знакомых. Мужчина был ранен в шею, но его удалось спасти.

Спустя два дня парень совершил новые ужасающие преступления. В квартире на улице Метростроителей он убил свою 10-летнюю сестру, у которой были проблемы со здоровьем, мать и 71-летнего дедушку. Нападавший нанес каждой жертве множественные удары ножом, убивая родственников по очереди. Сначала он лишил жизни сестры, потом дедушки, а последней жертвой стала мать.

После совершения преступления молодой человек пытался скрыться. Он слышал, как его мать вызвала такси, поэтому дождался приезда машины и, угрожая ножом, отобрал у водителя авто. Похищенным транспортом он поехал по городу, но впоследствии вызвал ДТП. В аварии погиб 52-летний пешеход, переходивший дорогу по пешеходному переходу. Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества и лишением права управлять транспортными средствами на три года. В настоящее время длится срок подачи апелляционной жалобы.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине житель села Могиляны зарезал жену, попал в ДТП и пытался покончить с собой. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.