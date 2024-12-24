08:46  23 декабря
В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет
19:20  23 декабря
На Закарпатье замаскированный под инкассатора переправщик едва не убил уклониста
20:20  23 декабря
Смертельное ДТП в Славянске: военнослужащему объявили подозрение, среди жертв – журналистка
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2024, 03:15

Молодчик из Харькова, убивший свою 10-летнюю сестру, мать и дедушку, получил пожизненное

24 декабря 2024, 03:15
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них — его 10-летняя сестра. Троих жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Приговор вынес Киевский районный суд города Харькова. Преступнику инкриминировали несколько правонарушений, в том числе:

  • незаконченное покушение на умышленное убийство;
  • убийство трех человек;
  • незаконное завладение транспортным средством с применением насилия;
  • нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Трагические происшествия начались 14 июля 2023 года. Так, находясь в квартире по улице Валентиновской, обвиняемый во время вечеринки напал с ножом на одного из своих знакомых. Мужчина был ранен в шею, но его удалось спасти.

Спустя два дня парень совершил новые ужасающие преступления. В квартире на улице Метростроителей он убил свою 10-летнюю сестру, у которой были проблемы со здоровьем, мать и 71-летнего дедушку. Нападавший нанес каждой жертве множественные удары ножом, убивая родственников по очереди. Сначала он лишил жизни сестры, потом дедушки, а последней жертвой стала мать.

После совершения преступления молодой человек пытался скрыться. Он слышал, как его мать вызвала такси, поэтому дождался приезда машины и, угрожая ножом, отобрал у водителя авто. Похищенным транспортом он поехал по городу, но впоследствии вызвал ДТП. В аварии погиб 52-летний пешеход, переходивший дорогу по пешеходному переходу. Правоохранители задержали злоумышленника в тот же день.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества и лишением права управлять транспортными средствами на три года. В настоящее время длится срок подачи апелляционной жалобы.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине житель села Могиляны зарезал жену, попал в ДТП и пытался покончить с собой. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство Харьков тюрьма приговор пожизненное поножовщина
Преследовал в общежитие: в Киеве иностранец совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки
24 декабря 2024, 00:11
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: суд оставил подозреваемого под стражей
23 декабря 2024, 15:20
Жена "вагнеровца" из Харькова получила 10 лет тюрьмы
23 декабря 2024, 13:08
Все новости »
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
Алкоголь в 10 раз превышал норму: на Буковине задержали пьяного 18-летнего водителя
24 декабря 2024, 04:15
Более 11,5 тысяч оккупантов: в ВСУ назвали потери россиян за неделю
24 декабря 2024, 02:30
В Черниговской области со дна реки подняли автомобиль
24 декабря 2024, 01:20
На Буковине задержали организатора переправки мужчин за границу с арсеналом оружия
24 декабря 2024, 00:56
В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на $16 млн
24 декабря 2024, 00:30
Преследовал в общежитие: в Киеве иностранец совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки
24 декабря 2024, 00:11
В Хмельницком горела многоэтажка: погиб мужчина
23 декабря 2024, 23:25
СМИ выяснили, кого Зеленский назначит послами в 30 странах мира
23 декабря 2024, 22:15
Суд продлил арест Романа Гринкевича и снова уменьшил размер залога
23 декабря 2024, 21:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »