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25 декабря 2024, 03:05

На Сумщине будут судить депутата областного совета, застрелившего лесника

25 декабря 2024, 03:05
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фото: Нацполиция
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении депутата Сумского областного совета, застрелившего из охотничьего оружия лесника. Чиновнику грозит тюрьма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службы Национальной полиции в Сумской области и Сумской областной прокуратуры.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Сумского облсовета по факту умышленного убийства мастера леса.

По материалам следствия, около 19:00 21 июня 2024 года на территории охотхозяйства в селе Заречье Конотопского района депутат проводил пристрелку оружия. Не убедившись в безопасности своих действий, он выстрелил: пуля попала в лесника, который находился в зоне ведения огня.

"От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Обвиняемый депутат, владеющий и имеющий право на ношение нарезного карабина "Remington 750", хорошо знаком с правилами обращения с оружием. Однако мужчина пренебрег ими, что привело к трагедии.

За совершенное фигуранту грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Сумской области будут судить главу территориальной общины, избившего секретаря совета.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве посреди улицы застрелили мужчину.

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