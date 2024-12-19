14:05  18 декабря
В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело киевлянина
16:42  18 декабря
Во Львовской области зафиксировали вспышку гепатита А
18:47  18 декабря
ДТП на Житомирщине: легковушку разнесло вдребезги, есть погибший
UA | RU
UA | RU
19 декабря 2024, 03:00

На Сумщине будут судить председателя территориальной громады, избившего секретаря совета

19 декабря 2024, 03:00
Читайте також українською мовою
фото: Сумская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из территориальных громад Сумщины по факту избиения должностного лица

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Следователи выяснили, что инцидент произошел 22 декабря 2023 года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью.

"Председатель громады несколько раз ударил секретаря совета", - говорится в сообщении.

Согласно заключению медицинской экспертизы, пострадавший получил легкие телесные повреждения. Досудебное расследование было завершено следователями Роменского районного отдела полиции. Обвинительный акт правоохранители уже направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для 25-летнего жителя села Маринин Ровенского района, который стрелял из автомата и ранил четырех юношей. Молодчика взяли под стражу сроком на 48 суток.

суд чиновники прокуратура следствие Сумская область Избиение
Житель Буковины выиграл в облэнерго суд из-за сломанного холодильника
18 декабря 2024, 07:26
Работника ТЭС, корректировавшего ракетные удары по Днепру, осудили на 15 лет
17 декабря 2024, 00:35
Отдых "на бумаге": на Прикарпатье будут судить турагентшу, которая обманула туристов почти на миллион гривен
16 декабря 2024, 17:51
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
На Ровенщине уроженец России зарезал жену, попал в ДТП и пытался покончить с собой
19 декабря 2024, 03:55
Возле Волчанска тяжелые ночные бомберы Vampire уничтожили российских штурмовиков
19 декабря 2024, 02:35
В Черкасской области отменили автобусный рейс из-за выходок детей, которые забросали транспорт снежками
19 декабря 2024, 02:05
Огнеметы, тротиловые шашки и мины: в Харькове нашли схрон боеприпасов
19 декабря 2024, 01:34
Россияне из артиллерии обстреляли поселок возле Харькова
19 декабря 2024, 00:57
Ракетный удар по Кривому Рогу: местами исчез свет
19 декабря 2024, 00:23
На Закарпатье будут судить мужчину за изнасилование 13-летней дочери сожительницы
19 декабря 2024, 00:14
В Укрэнерго рассказали, будут ли выключать свет 19 декабря
18 декабря 2024, 22:28
Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на авто в Херсоне: погиб мужчина, есть раненый
18 декабря 2024, 21:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »