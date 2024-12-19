На Сумщине будут судить председателя территориальной громады, избившего секретаря совета

фото: Сумская областная прокуратура

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из территориальных громад Сумщины по факту избиения должностного лица

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Следователи выяснили, что инцидент произошел 22 декабря 2023 года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью.

"Председатель громады несколько раз ударил секретаря совета", - говорится в сообщении.

Согласно заключению медицинской экспертизы, пострадавший получил легкие телесные повреждения. Досудебное расследование было завершено следователями Роменского районного отдела полиции. Обвинительный акт правоохранители уже направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для 25-летнего жителя села Маринин Ровенского района, который стрелял из автомата и ранил четырех юношей. Молодчика взяли под стражу сроком на 48 суток.