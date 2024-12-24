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24 декабря 2024, 08:10

В Херсоне мужчина задушил свою родную мать

24 декабря 2024, 08:10
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Убийство случилось утром 21 декабря в Днепровском районе Херсона. Подозреваемый задержан. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, о смерти 78-летней женщины сообщил ее 51-летний сын. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пенсионерки оказалась механическая асфиксия (удушение). Вскоре полицейские выяснили, что именно сын задушил свою мать.

"Фигурант объяснил стражам порядка, что женщина начала на него кричать и ругать за злоупотребление алкогольными напитками. Мужчина не удержал своего гнева и задушил ее", — говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Жителю Херсона грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Ровенской области житель села Могиляны — уроженец России — зарезал жену, попал в ДТП и пытался покончить с собой. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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