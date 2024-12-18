фото: полиция

В среду, 18 декабря, в Дарницком районе столицы между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого один выстрелил другому в голову

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Предварительно, двое мужчин начали ссориться на улице, после чего один из них достал револьвер под патрон флобера и выстрелил другому в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

По описанию, предоставленному свидетелями, стрелка разыскали и задержали патрульные недалеко от места преступления. Им оказался 61-летний местный житель.

С задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в ночь на 15 декабря в селе Большие Поселки Ровенского района между двумя компаниями разразился конфликт, который перерос в стрельбу с пострадавшими. В результате инцидента четырех парней госпитализировали в больницу.

Суд избрал меру пресечения для 25-летнего стрелка. Парня взяли под стражу сроком на 48 суток.