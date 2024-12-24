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Правоохранители разоблачили в Запорожье местную жительницу, которая с целью завладения сбережениями экс-мужа заказала его убийство и двух его родственников

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Женщина после "неудачного", по ее мнению, развода решила улучшить свое имущественное положение за счет своего бывшего мужа – военного, уволенного из рядов ВСУ из-за тяжелого ранения. Она подыскала человека, который за вознаграждение согласился его убить и забрать деньги.

Женщина проинформировала "киллера" о адресе проживания, маршрутах передвижения по городу, а также местах, где он хранит 30 млн грн наличными. Половину от этой суммы пообещала в качестве платы за исполненную "услугу". По разработанному ею плану после убийства мужчины исполнитель преступления должен был "ликвидировать" лишних претендентов "на ее деньги" – родных мужчины.

Преступные намерения супруги были своевременно раскрыты правоохранителями, "киллер" с начала встречи с ней сотрудничал с прокуратурой и полицией.

В декабре правоохранители организовали имитацию убийства экс-мужа и его брата. Выполнение убийства матери по договоренности "киллера" с заказчицей было отложено на потом.

Женщине объявили подозрение. Сейчас она находится под стражей.

Напомним, в Харькове 22-летнего парня приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек, среди них его 10-летняя сестра. Трех жертв злоумышленник зарезал, еще одного человека он сбил насмерть на "зебре", когда пытался скрыться на угнанном авто.