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25 грудня 2024, 03:05

На Сумщині судитимуть депутата обласної ради, який застрелив лісника

25 грудня 2024, 03:05
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно депутата Сумської обласної ради, який з мисливської зброї застрелив лісника. Посадовцю загрожує тюрма

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби Національної поліції в Сумській області та Сумської обласної прокуратури.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Сумської облради за фактом умисного вбивства майстра лісу.

За матеріалами слідства, близько 19:00 21 червня 2024 року на території мисливського господарства в селі Заріччя Конотопського району депутат проводив пристрілку зброї. Не переконавшись у безпечності своїх дій, він вистрілив: куля влучила в лісника, який перебував у зоні ведення вогню.

"Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", — йдеться в повідомленні.

Обвинувачений депутат, який володіє та має право на носіння нарізного карабіна "Remington 750", добре обізнаний з правилами поводження зі зброєю. Однак чоловік знехтував ними, що призвело до трагедії.

За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть голову територіальної громади, який побив секретаря ради.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня в Києві посеред вулиці застрелили чоловіка.

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