В Украине масштабные блекауты после обстрела
После очередных обстрелов в части регионов Украины произошли массовые обесточения. В Укрэнерго сделали заявление
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В результате обстрела на востоке Украины фиксируют массовые обесточения. Особая сложная ситуация в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за повреждений энергетических объектов энергоснабжение городов ограничено.
В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением. Первоочередной задачей является восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов.
"Все ответственные службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и постепенно возвращать электроэнергию потребителям. Ситуация остается сложной. Восстановительные работы продолжаются непрерывно", – говорят в Укрэнерго.
Напомним, ранее россияне атаковали энергетический объект, из-за чего в нескольких регионах люди остались без света.