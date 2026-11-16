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16 ноября 2026, 17:55

В Украине масштабные блекауты после обстрела

16 ноября 2026, 17:55
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Фото: иллюстрационное
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После очередных обстрелов в части регионов Украины произошли массовые обесточения. В Укрэнерго сделали заявление

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В результате обстрела на востоке Украины фиксируют массовые обесточения. Особая сложная ситуация в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за повреждений энергетических объектов энергоснабжение городов ограничено.

В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением. Первоочередной задачей является восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов.

"Все ответственные службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и постепенно возвращать электроэнергию потребителям. Ситуация остается сложной. Восстановительные работы продолжаются непрерывно", – говорят в Укрэнерго.

Напомним, ранее россияне атаковали энергетический объект, из-за чего в нескольких регионах люди остались без света.

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