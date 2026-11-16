ДТП с несовершеннолетним в Ровенской области: 20-летний мотоциклист предстанет перед судом

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенском районе в суд направили дело 20-летнего мотоциклиста, который вызвал ДТП с тяжелыми последствиями. В результате столкновения пострадала 16-летняя пассажирка мотоцикла — девушка получила травмы, опасные для жизни

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 16 августа около 17:40 на автодороге "Городище - Ровно - Староконстантинов" между селами Хотин и Александрия.

По данным полиции, 20-летний житель села Рубче, управляя мотоциклом KOVI, во время разворота слева не убедился в безопасности маневра и не предпочел автомобиль Renault Scenic. В результате транспортные средства столкнулись.

Водитель мотоцикла получил закрытый перелом ноги. Его 16-летнюю пассажирку, ехавшую без мотошлема жительницу села Хотин госпитализировали. По заключению экспертизы, девушка получила переломы костей черепа и другие телесные повреждения, опасные для жизни.

Также правоохранители установили, что у мужчины не было водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Следователь сообщил мотоциклисту о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направили в суд. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.