На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила БМП и "буханку" оккупантов
Операторы БпЛА 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Границы" поразили на Севере боевую машину пехоты (БМП) и УАЗ ("буханку") российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Обе единицы российской военной техники удалось ликвидировать на Сумском направлении благодаря FPV-дронам", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях минометчики 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Границы" уничтожили на Северном направлении блокпост российских оккупантов.
Ранее артиллеристы "Стальной Границы" огнем из пушки БС-3 уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.
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