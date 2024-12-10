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10 декабря 2024, 07:15

На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила БМП и "буханку" оккупантов

10 декабря 2024, 07:15
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Операторы БпЛА 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Границы" поразили на Севере боевую машину пехоты (БМП) и УАЗ ("буханку") российских оккупантов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Обе единицы российской военной техники удалось ликвидировать на Сумском направлении благодаря FPV-дронам", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях минометчики 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Границы" уничтожили на Северном направлении блокпост российских оккупантов.

Ранее артиллеристы "Стальной Границы" огнем из пушки БС-3 уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.

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