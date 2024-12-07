На Севере "Стальная Граница" уничтожила российский блокпост
Минометчики 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" уничтожили на Северном направлении блокпост российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Украинские защитники показывают, как успешно уничтожают вражеские укрепления.
"Несколько точных выстрелов из 120-мм миномета – и российский блокпост недалеко от Северной границы прекратил свое существование", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно артиллеристы "Стальной Границы" огнем из пушки БС-3 уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.
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