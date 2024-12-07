На Севере "Стальная Граница" уничтожила российский блокпост

скриншот с видео

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Украинские защитники показывают, как успешно уничтожают вражеские укрепления.

"Несколько точных выстрелов из 120-мм миномета – и российский блокпост недалеко от Северной границы прекратил свое существование", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно артиллеристы "Стальной Границы" огнем из пушки БС-3 уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.