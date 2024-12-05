Артиллеристы "Стальной Границы" поразили российскую БМП в Сумской области
На Сумском направлении артиллеристы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" уничтожили вражескую боевую машину пехоты (БМП)
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что хорошо подготовленные и мотивированные пограничники-артиллеристы обеспечивают надежное прикрытие пехоты и точно уничтожают врага.
"Бойцы "Стальной границы" показали свое снайперское мастерство огнем из пушки БС-3. Два выстрела и два попадания по вражеской БМП на Сумском направлении", — говорится в сообщении.
Ранее на Сумском направлении пилоты 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" с помощью БПЛА обнаружили и уничтожили блиндаж оккупантов с боеприпасами.
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