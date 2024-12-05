Артиллеристы "Стальной Границы" поразили российскую БМП в Сумской области

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что хорошо подготовленные и мотивированные пограничники-артиллеристы обеспечивают надежное прикрытие пехоты и точно уничтожают врага.

"Бойцы "Стальной границы" показали свое снайперское мастерство огнем из пушки БС-3. Два выстрела и два попадания по вражеской БМП на Сумском направлении", — говорится в сообщении.

Ранее на Сумском направлении пилоты 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" с помощью БПЛА обнаружили и уничтожили блиндаж оккупантов с боеприпасами.