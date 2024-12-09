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09 декабря 2024, 07:25

Пограничники показали, как нанесли сокрушительный удар по месту дислокации россиян

09 декабря 2024, 07:25
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Аэроразведка пограничников выявила подозрительную активность российских оккупантов на одном из объектов вблизи линии фронта. На место дислокации врага прилетели украинские дроны-камикадзе

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"На месте временной дислокации были обнаружены транспорт, личный состав и средства связи захватчиков. А также туда пришли с пламенным приветом хорошие FPV-дроны украинских пограничников. Потери врага доразведываются", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили пушку, миномет и пехоту россиян.

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