Пограничники показали, как нанесли сокрушительный удар по месту дислокации россиян
Аэроразведка пограничников выявила подозрительную активность российских оккупантов на одном из объектов вблизи линии фронта. На место дислокации врага прилетели украинские дроны-камикадзе
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"На месте временной дислокации были обнаружены транспорт, личный состав и средства связи захватчиков. А также туда пришли с пламенным приветом хорошие FPV-дроны украинских пограничников. Потери врага доразведываются", – говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области бойцы пограничной бригады "Гарт" уничтожили пушку, миномет и пехоту россиян.
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