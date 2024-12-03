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03 декабря 2024, 21:14

Директор школы в Сумах шесть лет платила зарплату мужчине, который на самом деле был за границей

03 декабря 2024, 21:14
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фото: полиция
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Правоохранители разоблачили директора школы в Сумах, которая шесть лет выплачивала зарплату работнику учебного заведения, хотя на самом деле он находился за границей и не исполнял своих обязанностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.

Как рассказали правоохранители, по документам мужчина занимает должность рабочего по обслуживанию помещений в школе.

В общей сложности такая "работа" мужчины продолжалась с начала 2018 по 2024 годы. За это время ему начислили 441 тыс. грн. зарплаты и премий. Также за него платились налоги.

Директору школы сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители объявили о подозрении бывшему и.о. кладбища, который насчитал фиктивным уборщикам кладбища почти 1,7 млн грн зарплаты.

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