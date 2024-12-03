В Чернигове будут судить главу ОСМД, которая присвоила 5,2 млн грн
В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Чернигова за присвоение более 5,2 млн грн со счетов объединений
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В течение 2018-2023 годов женщина, занимая должности председателей и бухгалтеров в 11 ОСМД в Чернигове, используя свое служебное положение, присваивала деньги, которыми распоряжалась при ведении финансово-хозяйственной деятельности объединений.
Имея доступ к банковским счетам ОСМД, женщина составила в электронном виде поддельные документы на перевод средств, в соответствии с которыми вносила недостоверные сведения о назначении платежей, прикрываясь оплатой хозяйственных потребностей и разнообразных услуг.
Таким образом, на основании незаконно оформленных переводов фигурантка присвоила более 5,2 млн грн.
Женщине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницкой области объявили подозрение работнице банка, которая присвоила более 1,2 млн грн со счетов клиентов.