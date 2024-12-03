В Чернигове будут судить главу ОСМД, которая присвоила 5,2 млн грн

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В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Чернигова за присвоение более 5,2 млн грн со счетов объединений

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В течение 2018-2023 годов женщина, занимая должности председателей и бухгалтеров в 11 ОСМД в Чернигове, используя свое служебное положение, присваивала деньги, которыми распоряжалась при ведении финансово-хозяйственной деятельности объединений.

Имея доступ к банковским счетам ОСМД, женщина составила в электронном виде поддельные документы на перевод средств, в соответствии с которыми вносила недостоверные сведения о назначении платежей, прикрываясь оплатой хозяйственных потребностей и разнообразных услуг.

Таким образом, на основании незаконно оформленных переводов фигурантка присвоила более 5,2 млн грн.

Женщине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области объявили подозрение работнице банка, которая присвоила более 1,2 млн грн со счетов клиентов.