Учителя одного из лицеев на Волыни подозревают в растлении учеников

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После появления в сети информации о возможном развращении детей одно из учебных заведений на Волыни проверили представители омбудсмена. Также начала расследование полиция

Об этом сообщили в Офисе Омбудсмана Украины и полиции Волынской области.

Как отмечается, представитель Омбудсмана в Волынской области Юлия Спас совершила мониторинговый визит в учебное заведение после появления информации о возможных незаконных действиях учителя. По итогам визита выяснилось, что администрация лицея не провела служебное расследование в отношении учителя. Также известно, что педагога отправили в отпуск без выплаты заработной платы до завершения семестра вместо того, чтобы уволить.

Также выяснилось, что один из предположительно пострадавших детей ранее сталкивался с буллингом со стороны одноклассников. Этот ребенок неоднократно обращался за помощью в администрацию заведения, однако его жалобы остались без должного реагирования.

Как сообщили в полиции, по факту обращения ученика одного из учебных заведений на Волыни, который рассказал о развращении со стороны учителя лицея, продолжается следствие. Там отметили, что сведения об обращении внесли в Единый реестр досудебных расследований.

"Обстоятельства устанавливаются, назначен ряд экспертиз, по результатам которых примут соответствующие процессуальные решения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители начали расследование после получения сообщения, что работники специального учебно-воспитательного учреждения в Тернопольской области совершают насилие в отношении несовершеннолетних.