Директорка школи в Сумах шість років платила зарплату чоловікові, який насправді був за кордоном

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Правоохоронці викрили директорку школи у Сумах, яка шість років виплачувала зарплату працівнику навчального закладу, хоча насправді він перебував закордоном та не виконував своїх обов’язків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Сумської області.

Як розповіли правоохоронці, за документами чоловік обіймає посаду робітника з обслуговування приміщень у школі. І попри те, що він майже увесь час перебуває за кордоном, директор школи організувала складання підроблених табелів обліку робочого часу із внесенням неправдивих даних щодо його перебування на робочому місці.

Загалом така "робота" чоловіка тривала з початку 2018 по 2024 роки. За цей час йому нарахували 441 тис. грн зарплати та премій. Також за нього сплачувалися податки.

Директорці школи повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці оголосили про підозру колишньому в.о. доглядача кладовищ, який нарахував фіктивним прибиральникам кладовища майже 1,7 млн грн зарплатні.