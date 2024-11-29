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29 ноября 2024, 16:49

В Черновцах в гимназии распылили неизвестное вещество

29 ноября 2024, 16:49
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фото иллюстративное: ГСЧС
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В Черновицкой гимназии №16 вероятно распылили неизвестное вещество, вызвавшее кашель у детей

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В помещении было ориентировочно 90 детей.

Перед этими событиями, по словам директора школы Сергея Билоуса, было сообщение о заминировании гимназии. Часть детей осмотрела медсестра – они в норме. Других школьников родители забрали домой для осмотра медиков.

Еще один ученик был госпитализирован. У ребенка произошла паническая атака на фоне стресса. Обучение в гимназии приостановили.

Директор отметил, что у них уже была ситуация с распылением неизвестного вещества в 2022 году. Тогда помещение проветрили и на следующий день возобновили учебу.

В гимназии сейчас работают ГСЧС, полиция и оперативная группа.

Напомним, ранее в Полтаве 12-летний ученик распилил перечный баллончик в школе.

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