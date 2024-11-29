В Черновцах в гимназии распылили неизвестное вещество

фото иллюстративное: ГСЧС

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В помещении было ориентировочно 90 детей.

Перед этими событиями, по словам директора школы Сергея Билоуса, было сообщение о заминировании гимназии. Часть детей осмотрела медсестра – они в норме. Других школьников родители забрали домой для осмотра медиков.

Еще один ученик был госпитализирован. У ребенка произошла паническая атака на фоне стресса. Обучение в гимназии приостановили.

Директор отметил, что у них уже была ситуация с распылением неизвестного вещества в 2022 году. Тогда помещение проветрили и на следующий день возобновили учебу.

В гимназии сейчас работают ГСЧС, полиция и оперативная группа.

Напомним, ранее в Полтаве 12-летний ученик распилил перечный баллончик в школе.