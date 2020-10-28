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28 октября 2020, 18:27 1

В Бердянске возбудили дело в отношении председателя УИК, которую подозревают в подделке подписей

28 октября 2020, 18:27 1
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Ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет
Фото из открытых источников
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В Бердянске полиция открыла уголовное дело по факту подделки подписей в избирательной документации председателем одной из участковых комиссий Бердянска.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области

"27 октября до Бердянского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что председатель участковой избирательной комиссии в помещении территориальной избирательной комиссии подделал подписи членов комиссии в протоколах подсчета голосов, которые в дальнейшем передал в ТИК”, - говорится на сайте полиции.

Следователем Бердянского отдела полиции по данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 158-3 (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранения незаконно изготовленной или подделанной избирательной документации, документации референдума, а так же включения к избирательной документации и документации референдума заведомо недостоверных сведений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, на Волыни заместитель председателя УИК может сесть за решетку на семь лет, потому что проголосовала за мужа.

выборы Украина Бердянск ТИК Запорожская область
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