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28 октября 2020, 18:39 3

В двух общинах Львовщины повторно считают голоса

28 октября 2020, 18:39 3
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Причиной стали ошибки в документах
Причиной стали ошибки в документах
Фото из открытых источников
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Бибрский горизбирком и Славский поселковый избирком Львовской области решили отправить на пересчет голосов бюллетени на 10 участках.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

В частности, в пяти комиссиях Бибрськой ТИК обнаружили различные нарушения - ошибочные номера округов на конвертах, фамилии кандидатов, которые не принимали участие в выборах, неправильно упакованные бюллетени и неточности в протоколах. На одном участке в документации не указали избыток бюллетеней, который был зафиксирован ранее.

В Славской ТИК, повторный подсчет организовали из-за неточностей в протоколах (непонятное написание количества голосов напротив кандидатов).

Напомним, на Буковине "Слуги народа" будут требовать пересчета голосов за то, что данные экзит-полов не совпадают с данными параллельного подсчета голосов.

выборы Львовщина голосование результат ТИК
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