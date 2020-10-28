В двух общинах Львовщины повторно считают голоса

Причиной стали ошибки в документах

Причиной стали ошибки в документах

Фото из открытых источников

Бибрский горизбирком и Славский поселковый избирком Львовской области решили отправить на пересчет голосов бюллетени на 10 участках.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

В частности, в пяти комиссиях Бибрськой ТИК обнаружили различные нарушения - ошибочные номера округов на конвертах, фамилии кандидатов, которые не принимали участие в выборах, неправильно упакованные бюллетени и неточности в протоколах. На одном участке в документации не указали избыток бюллетеней, который был зафиксирован ранее.

В Славской ТИК, повторный подсчет организовали из-за неточностей в протоколах (непонятное написание количества голосов напротив кандидатов).

Напомним, на Буковине "Слуги народа" будут требовать пересчета голосов за то, что данные экзит-полов не совпадают с данными параллельного подсчета голосов.