Экзит-пол: мэр Сум Лысенко лидирует на местных выборах

По предварительным подсчетам голосов, в городской совет лидируют "Батькивщина" и "Европейская солидарность"

По предварительным подсчетам голосов, в городской совет лидируют "Батькивщина" и "Европейская солидарность"

Фото: из открытых источников

По состоянию на 08:00 26 октября действующий городской глава Сум Александр Лысенко лидирует в гонке на местных выборах.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета штаба кандидата на должность городского головы от партии "За майбутне" Владимира Лободина, передает RegioNews. Так, по состоянию на 8:00 26 октября первая пятерка выглядит так: Александр Лысенко (ВО "Батькивщина") – 44, 85%;

Вадим Акперов ("Европейская солидарность") – 14,22%;

Татьяна Рябуха ("Слуга народа") – 11,86%;

Тамара Ищенко (ОПЗЖ) - 9,99%;

Владимир Лободин ("За майбутне") – 4,98%. Кроме того, по предварительным подсчетам голосов, по состоянию на 8:00 в городской совет лидируют: "Батькивщина" - 25,49%;

"Европейская солидарность" - 16,46%;

ОПЗЖ - 16,31%;

"Слуга народа" - 15,12%;

"Сила и честь" - 4,92%. Напомним, что по факту создания ложного избирательного участка в селе Сосновка Сумской области полиция начала расследование.

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