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26 октября 2020, 11:21 3

Экзит-пол: мэр Сум Лысенко лидирует на местных выборах

26 октября 2020, 11:21 3
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По предварительным подсчетам голосов, в городской совет лидируют "Батькивщина" и "Европейская солидарность"
По предварительным подсчетам голосов, в городской совет лидируют "Батькивщина" и "Европейская солидарность"
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 08:00 26 октября действующий городской глава Сум Александр Лысенко лидирует в гонке на местных выборах.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета штаба кандидата на должность городского головы от партии "За майбутне" Владимира Лободина, передает RegioNews.

Так, по состоянию на 8:00 26 октября первая пятерка выглядит так:

  • Александр Лысенко (ВО "Батькивщина") – 44, 85%;

  • Вадим Акперов ("Европейская солидарность") – 14,22%;

  • Татьяна Рябуха ("Слуга народа") – 11,86%;

  • Тамара Ищенко (ОПЗЖ) - 9,99%;

  • Владимир Лободин ("За майбутне") – 4,98%.

Кроме того, по предварительным подсчетам голосов, по состоянию на 8:00 в городской совет лидируют:

  • "Батькивщина" - 25,49%;

  • "Европейская солидарность" - 16,46%;

  • ОПЗЖ - 16,31%;

  • "Слуга народа" - 15,12%;

  • "Сила и честь" - 4,92%.

Напомним, что по факту создания ложного избирательного участка в селе Сосновка Сумской области полиция начала расследование.

партии мэр выборы Кандидат политика Сумы
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