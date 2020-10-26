Экзит-пол: мэр Сум Лысенко лидирует на местных выборах
По состоянию на 08:00 26 октября действующий городской глава Сум Александр Лысенко лидирует в гонке на местных выборах.
Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета штаба кандидата на должность городского головы от партии "За майбутне" Владимира Лободина, передает RegioNews.
Так, по состоянию на 8:00 26 октября первая пятерка выглядит так:
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Александр Лысенко (ВО "Батькивщина") – 44, 85%;
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Вадим Акперов ("Европейская солидарность") – 14,22%;
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Татьяна Рябуха ("Слуга народа") – 11,86%;
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Тамара Ищенко (ОПЗЖ) - 9,99%;
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Владимир Лободин ("За майбутне") – 4,98%.
Кроме того, по предварительным подсчетам голосов, по состоянию на 8:00 в городской совет лидируют:
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"Батькивщина" - 25,49%;
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"Европейская солидарность" - 16,46%;
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ОПЗЖ - 16,31%;
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"Слуга народа" - 15,12%;
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"Сила и честь" - 4,92%.
Напомним, что по факту создания ложного избирательного участка в селе Сосновка Сумской области полиция начала расследование.