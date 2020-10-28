Стали відомі учасники другого туру виборів мера Сум
ТВК опрацювала понад 80% протоколів дільничих комісій
ТВК опрацювала понад 80% протоколів дільничих комісій
До другого туру виборів у Сумах вийшли Олександр Лисенко та Вадим Акпєров з різницею майже у 30% голосів.
Такі попередні результати міської територіальної виборчої комісії, пише RegioNews з посиланням на Суспільне.Суми.
Олександр Лисенко є чинним мером Сум і балотувався від "Батьківщини". Його опонентом став кандидат від "Європейської солідарності" Вадим Акпєров.
Різниця між претендентами на крісло міського голови у першому турі склала 30% на користь Лисенка.
Нагадаємо, за даними екзит-полу на виборах міського голови Сум перемогу здобуває саме Олександр Лисенко.
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