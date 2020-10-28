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28 жовтня 2020, 21:47 4

Стали відомі учасники другого туру виборів мера Сум

28 жовтня 2020, 21:47 4
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До другого туру виборів у Сумах вийшли Олександр Лисенко та Вадим Акпєров з різницею майже у 30% голосів.

Такі попередні результати міської територіальної виборчої комісії, пише RegioNews з посиланням на Суспільне.Суми.

Олександр Лисенко є чинним мером Сум і балотувався від "Батьківщини". Його опонентом став кандидат від "Європейської солідарності" Вадим Акпєров.

Різниця між претендентами на крісло міського голови у першому турі склала 30% на користь Лисенка.

Нагадаємо, за даними екзит-полу на виборах міського голови Сум перемогу здобуває саме Олександр Лисенко.

вибори мер Суми Лисенко Олександр другий тур
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