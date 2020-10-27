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27 октября 2020, 18:34 6

Закупка некачественных бронежилетов: ГБР завершило досудебное расследование

27 октября 2020, 18:34 6
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Бывшие чиновники закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов за 42 млн грн
Бывшие чиновники закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов за 42 млн грн
Фото: скриншот видео
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Досудебное расследование по делу о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных Сил завершено, фигурантам предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, было сообщено о подозрении 8 лицам, среди которых два генерала и основатель фирмы-производителя бронежилетов.

Он лоббировал через заместителя Министра обороны Украины интересы своего предприятия.

Им инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц бездействие военной властью, что повлекло тяжкие последствия в условиях особого периода", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием 11 тысяч бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны защитить военных от поражений огнестрельным оружием.

Во время досудебного расследования проведено 43 обыска и 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого должны защищать военнослужащих", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, некачественные бронежилеты на 42 млн: экс-заместителю министра обороны объявили о подозрении.

Офис генпрокурора расследование Минобороны уголовное дело коррупция
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