Закупка некачественных бронежилетов: ГБР завершило досудебное расследование
Досудебное расследование по делу о закупке некачественных бронежилетов для Вооруженных Сил завершено, фигурантам предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, было сообщено о подозрении 8 лицам, среди которых два генерала и основатель фирмы-производителя бронежилетов.
Он лоббировал через заместителя Министра обороны Украины интересы своего предприятия.
Им инкриминируется совершение по предварительному сговору группой лиц бездействие военной властью, что повлекло тяжкие последствия в условиях особого периода", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бывшие чиновники Вооруженных Сил с апреля по июнь 2019 года осуществили закупку и прием 11 тысяч бронежилетов на сумму около 42 млн грн, которые по своим свойствам не способны защитить военных от поражений огнестрельным оружием.
Во время досудебного расследования проведено 43 обыска и 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого должны защищать военнослужащих", - добавили в Офисе генпрокурора.
Напомним, некачественные бронежилеты на 42 млн: экс-заместителю министра обороны объявили о подозрении.