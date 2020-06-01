На Херсонщине нашли застреленного военнослужащего

Это уже второе чрезвычайное происшествие за два дня. Накануне из этой же бригады исчез военный на границе с Крымом

Это уже второе чрезвычайное происшествие за два дня. Накануне из этой же бригады исчез военный на границе с Крымом

Сегодня,1 июня 2020 года около 11.00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением.

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