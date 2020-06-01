На Херсонщине нашли застреленного военнослужащего
Сегодня,1 июня 2020 года около 11.00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с огнестрельным ранением.
Об этом говорится на Facebook-странице бригады, пишет Regionews.
Предварительная версия следствия - самоубийство.
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.
Отметим, что случай произошел в той самой 95-й бригаде, откуда в ночь на воскресенье, 31 мая, на административной границе с Крымом недалеко от КПП "Чонгар" исчез военнослужащий. Пока что неизвестно, застреленный и пропавший – одно и то же лицо, или два разных, но из комментариев под заметкой следует, что это два разных солдата.
Напомним, в ночь на воскресенье старший стрелок Евгений хутора добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога” недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.
Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).
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