В районе Песков двое военных подорвались на взрывчатке

У них осколочные ранения средней тяжести

У них осколочные ранения средней тяжести

В районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Военным оказана домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, сегодня от начала суток на Донбассе зафиксированы полеты двух вражеских беспилотников .