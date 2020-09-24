На Житомирщине вандалы вывезли из заказника свыше 100 ящиков мха
Чтобы мох восстановился, нужно более ста лет
Чтобы мох восстановился, нужно более ста лет
В Житомирской области воры пытались вывезти более 100 ящиков мха из заказника, чтобы перепродать его ландшафтным дизайнерам.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Мужчин, которые срывают пласты мха из огромных камней и грузят добычу в микроавтобус, заметили туристы и рассказали об увиденном лесоводам.
Лесоводы сразу приехали на место вместе с полицией и обнаружили микроавтобус, полностью загружен ящиками с мхом.
Задержанные не захотели объяснять, для чего им столько мха. Лесоводы предполагают: мох планировали продать для ландшафтного дизайна.
Из-за вандалов особенность заказника, который называют украинским Стоунхеджем - покрытые мхом огромные валуны - теперь облысели. Чтобы камни снова обросли мхом, понадобятся сотни лет.
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