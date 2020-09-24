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24 сентября 2020, 10:17 4

На Житомирщине вандалы вывезли из заказника свыше 100 ящиков мха

24 сентября 2020, 10:17 4
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Фото: скрин видео
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В Житомирской области воры пытались вывезти более 100 ящиков мха из заказника, чтобы перепродать его ландшафтным дизайнерам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Мужчин, которые срывают пласты мха из огромных камней и грузят добычу в микроавтобус, заметили туристы и рассказали об увиденном лесоводам.

Лесоводы сразу приехали на место вместе с полицией и обнаружили микроавтобус, полностью загружен ящиками с мхом.

Задержанные не захотели объяснять, для чего им столько мха. Лесоводы предполагают: мох планировали продать для ландшафтного дизайна.

Из-за вандалов особенность заказника, который называют украинским Стоунхеджем - покрытые мхом огромные валуны - теперь облысели. Чтобы камни снова обросли мхом, понадобятся сотни лет.

Напомним, на Житомирщине наложили арест на 43 тысячи норок.

лес полиция вандализм Житомирская область вандалы
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