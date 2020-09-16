Партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко
В политсиле отметили, что мэр Кличко реализовывал политический курс Порошенко
В политсиле отметили, что мэр Кличко реализовывал политический курс Порошенко
Партия "Европейская солидарность" решила поддержать на выборах мэра Киева действующего главу города Виталия Кличко.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба партии.
Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим нашего действующего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины", - сообщил глава киевского отделения ЕС Владимир Прокопив.
Как известно, партийный список в Киевраду возглавила жена Порошенко Марина.
Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.
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