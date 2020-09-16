Партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко

В политсиле отметили, что мэр Кличко реализовывал политический курс Порошенко

В политсиле отметили, что мэр Кличко реализовывал политический курс Порошенко

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Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба партии.

Сейчас на должность киевского городского головы мы поддержим нашего действующего мэра, который реализовал политический курс пятого президента Украины", - сообщил глава киевского отделения ЕС Владимир Прокопив.

Как известно, партийный список в Киевраду возглавила жена Порошенко Марина.

Напомним, накануне был опубликован результат опроса, согласно которому, "Слуги народа" на выборах в Киевсовет обошли "Евросолидарность" и теперь занимают второе место среди предпочтений избирателей.