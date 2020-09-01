Бывший мэр Днепра Иван Куличенко пойдет на выборы с партией "Наш край"
Иван Куличенко, мэр Днепропетровска в 2000–2014 гг., идет на местные выборы вместе с партией "Наш край".
Об этом сам Куличенко сообщил сегодня во время пресс-конференции, пишет RegioNews.
По словам Ивана Куличенко, сегодня развитие профессионального местного самоуправления является залогом восстановления экономического и ресурсного потенциала страны. Он также отметил, что "Наш край" находится в ТОП-3 партий, представленных в местных органах власти.
Там много моих коллег и на сегодняшний день "Наш край" – это политическая сила, которая занимает 3-е место в Украине по представительству в органах местного самоуправления. В этой силе есть опыт, молодость и дерзость, чтобы двигать важные процессы как в Днепре, так и Украине. Мы не хотим кого-то критиковать и что-то требовать. Мы хотим предлагать и делать это вместе", – заявил Иван Куличенко.
Напомним, в Житомирской области "Наш край" пойдет на выборы в рады всех уровней.
"Наш край" на Сумщине примет участие в выборах в советы всех уровней, возглавит партию народный депутат Андрей Деркач.