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01 сентября 2020, 20:49 2

Бывший мэр Днепра Иван Куличенко пойдет на выборы с партией "Наш край"

01 сентября 2020, 20:49 2
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Партия делает ставку на профессионалов местного самоуправления
Партия делает ставку на профессионалов местного самоуправления
Фото из открытых источников
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Иван Куличенко, мэр Днепропетровска в 2000–2014 гг., идет на местные выборы вместе с партией "Наш край".

Об этом сам Куличенко сообщил сегодня во время пресс-конференции, пишет RegioNews.

По словам Ивана Куличенко, сегодня развитие профессионального местного самоуправления является залогом восстановления экономического и ресурсного потенциала страны. Он также отметил, что "Наш край" находится в ТОП-3 партий, представленных в местных органах власти.

Там много моих коллег и на сегодняшний день "Наш край" – это политическая сила, которая занимает 3-е место в Украине по представительству в органах местного самоуправления. В этой силе есть опыт, молодость и дерзость, чтобы двигать важные процессы как в Днепре, так и Украине. Мы не хотим кого-то критиковать и что-то требовать. Мы хотим предлагать и делать это вместе", – заявил Иван Куличенко.

Напомним, в Житомирской области "Наш край" пойдет на выборы в рады всех уровней.

"Наш край" на Сумщине примет участие в выборах в советы всех уровней, возглавит партию народный депутат Андрей Деркач.

3 августа партия "Наш край" объявила об участии в местных выборах, кандидаты от партии будут выдвинуты в каждой общине, городе, районе или области.

Днепр выборы Наш край мэр партия
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