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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 18:15 6

В Сумской области задержали женщину - она призывала создать "народную республику"

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07 мая 2020, 18:15 6
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У подозреваемой изъяли компьютерную технику и телефоны с доказательствами агитации
Фото: Pixabay
У подозреваемой изъяли компьютерную технику и телефоны с доказательствами агитации

Жительница Сумской области агитировала за нарушение территориальной целостности Украины и поддерживала боевиков на Донбассе.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Сумской области.

В социальных сетях жительница Сумской области агитировала за создание так называемой "Новороссии” и "Сумской народной республики”, поддерживала боевиков "ДНР” на Донбассе и высказывала другие призывы, которые судебная лингвистическая экспертиза квалифицировала как пропаганду сепаратизма.

У подозреваемой дома провели обыск. Обнаружили и изъяли для экспертизы компьютерную технику и телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас материалы следствия переданы в суд.

Как писали RegioNews ранее, в городе Краматорск Донецкой области задержали местного жителя, который во время оккупации города в 2014 году воевал против ВСУ на стороне российских оккупантов.


суд прокуратура сепаратизм Сумская область
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