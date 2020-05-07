Пограничники задержали экс-боевика "ДНР”
В городе Краматорск Донецкой области задержали местного жителя, который во время оккупации города в 2014 году воевал против ВСУ на стороне российских оккупантов.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
38-летнего мужчину обнаружили и задержали оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда. Во время оккупации города войсками РФ в июне 2014 года подозреваемый добровольно вступил в ряды НВФ и "служил” на одном из блокпостов: проверял документы у водителей авто и их пассажиров.
Сейчас по данному факту продолжается следствие. Если вину краматорчанина докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Как сообщали RegioNews ранее, в столице задержали Александра Садовского - украинца, которого обменяли у пророссийских боевиков "ЛДНР" . Ему грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество и взлом компьютерных сетей.
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