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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
06 мая 2020, 22:14 11

В Киеве арестовали освобожденного из застенков боевиков пленника

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06 мая 2020, 22:14 11
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Взяли под стражу освобожденного из плена "ДНР” Александра Садовского
Фото: Донецкая ОВГА
Взяли под стражу освобожденного из плена "ДНР” Александра Садовского

В столице задержали Александра Садовского - украинца, которого обменяли у пророссийских боевиков “ЛДНР” . Ему грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество и взлом компьютерных сетей.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Грати”.

Садовского обвиняют в организованном групповом мошенничестве, несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Уголовное производство открыли еще 14 марта 2018 года, когда Александр был в плену на неподконтрольной ВСУ территории.

По информации "Медийной инициативы за права человека", 22 апреля 2014 года неизвестные убили женщину-оператора и ограбили пункт обмена валют, в котором Садовский работал охранником. Александра подозревали в умышленном убийстве, а суд по делу прошел уже тогда, когда ВСУ потеряли контроль над Донецком. Так называемый "суд ДНР” осудил Садовского до пожизненного лишения свободы. Родные украинца долгое время добивались, чтобы Александра внесли в списки на обмен.

Александра Садовского передали украинской стороне 16 апреля 2020 года. В этот же день следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После того, как у Садовского закончился срок обсервации, 30 апреля в 15:00 его задержали.

Сейчас мужчине инкриминируют совершение тяжкого преступления, которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. В деле 29 эпизодов. 26 потерпевших понесли убытки на общую сумм 290 тыс грн. Сам Садовский вину в содеянном не отрицает, но не согласен с квалификацией преступления - он не считает, что создал преступную группу.

Суд постановил арестовать Садовского до 16 июня с возможностью выйти под залог в 420 тысяч 200 гривен.

Как писали RegioNews ранее, трое мужчин, которых 16 апреля должны были обменять на украинских пленников и возвратить на временно оккупированную территорию Луганской области, отказались возвращаться в так называемую "ЛНВ”.


суд обмен пленных полиция ДНР Донецк
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