В Сумской области по состоянию на 31 марта известно о 17 инфицированных коронавирусом людей

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В Сумской области по состоянию на 31 марта известно о 17 инфицированных коронавирусом людей

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию Сумского областного Лабораторного центра МЗ Украины.

В Конотопском районе уже 9 больных COVID-19. Один случай смертельный. В Ахтырке инфицированных коронавирусом 4, в Кролевецком районе - 1. В Сумах известно о 3 COVID-положительных пациентах.

Первой жертвой коронавируса стала 76-летняя жительница села Казацкое Конотопского района Сумской области. Она умерла в реанимации 25 марта. Второй инфицировалась 49-летняя женщина, которая ездила в Чехию. Третий больной коронавирусом - житель Сум, который привез инфекцию из Москвы. Пятый больной - 39-летний мужчина из города Ахтырка, который тоже на днях вернулся из-за границы. Шестая больная - 34-летняя жительница города Шостка, которая подхватила вирус в Египте.

Под подозрением на заражение "китайским” вирусом в регионе еще девять человек: 5 в Сумах, 2 - в Сумском районе, по одному человеку в Шостке и Белопольском районе.

Напомним, что по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

Как сообщали RegioNews ранее, 27 марта Сумский областной лабораторный центр удалил информацию о больных и умерших от коронавируса.